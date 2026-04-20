Steigende Kosten, häufigere Extremwetterereignisse und differenziertere Risikobewertungen verändern die Wohngebäudeversicherung grundlegend. Worauf Makler jetzt achten sollten - und wie sich bezahlbarer, zukunftssicherer Versicherungsschutz gestalten lässt. Die Anforderungen an die Wohngebäudeversicherung verändern sich spürbar - und damit auch die Rolle der Makler. Steigende Schadenaufwände, ein höheres Risiko für Elementarschäden und eine zunehmend differenzierte Risikobewertung erfordern eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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