München (ots) -- Probleme auf der Baustelle in St. Tropez sorgen für schlechte Laune- Bei Umgestaltungsmaßnahmen rastet Carmen plötzlich aus- Eine neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 20. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Carmen außer sich: Eine geliebte Tischplatte bringt die Geissens an ihre Grenzen - und sorgt für einen Schreianfall, wie es ihn in 15 Jahren noch nie gab. Parallel wächst der Druck auf der Baustelle der neuen Villa, wo Verzögerungen und Probleme für zusätzlichen Ärger sorgen. Am 20. April 2026 läuft eine neue Folge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Das hat es in 15 Jahren noch nicht gegeben: Carmen bekommt einen Schreianfall und gerät mit Robert aneinander. Auslöser ist eine Tischplatte, die ihr besonders am Herzen liegt. Sie wurde bereits einmal beschädigt, ist extrem teuer und würde im Falle eines erneuten Schadens nur mit großem Aufwand und langer Wartezeit ersetzt werden können. Entsprechend groß ist Carmens Sorge, als Robert vorschlägt, genau diese Platte für eine provisorische Umgestaltung der Lounge zu nutzen - für sie ein absolutes No-Go. Dass Robert damit eine mittelschwere Ehekrise auslöst, hätte er wohl selbst nicht gedacht - doch in diesem Moment wird klar: Mit Carmen ist hier nicht zu spaßen.Hintergrund ist ein geplantes Kunstprojekt: Gemeinsam mit ihren befreundeten Künstlern, den Schramms, arbeiten die Geissens an der Open-Air-Galerie "Geissini". Dafür werden Skulpturen aus Bali und Thailand künstlerisch aufbereitet und in Szene gesetzt - unter anderem auch in der Villa, die sich derzeit noch im Bau befindet.Doch genau dieses Bauprojekt bringt weitere Herausforderungen mit sich: Auf der Baustelle der zweiten Villa kommt es zu Verzögerungen, der Zeitplan gerät ins Wanken. Zudem stellt sich der Architekt quer, ist kostspielig und zeigt sich wenig kooperativ gegenüber den Geissens. Carmen und Robert müssen Lösungen finden, denn mit dem nahenden Sommer und dem damit verbundenen Baustopp bleibt nur noch wenig Zeit.Eine neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 20. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wurde von Geiss TV produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie)Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6258435