Berlin (ots) -60 °C Heißwasser, 31.000 Pa & CarpetFocus treffen auf skulpturales Design für ein makelloses Heim.Narwal, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Bodenpflege und eine der fünf größten Staubsaugermarken weltweit, kündigt heute die Markteinführung des Narwal Flow 2 an. Das neue Flaggschiffmodell für 2026 geht über klassische Automatisierung hinaus und setzt neue Maßstäbe für eine souveräne, stressfreie Haushaltsreinigung. Basierend auf einem Jahrzehnt nutzerzentrierter Innovation verkörpert der Flow 2 die konsequente Weiterentwicklung der "CleanFlow"-Philosophie von Narwal.Der Narwal Flow 2 Series markiert einen grundlegenden Wandel in der Haushaltsrobotik. Möglich wird dies durch ein System, das mithilfe eines kontinuierlich erneuerten Stroms von 60 °C heißem Wasser dauerhaft für saubere Böden sorgt. Das System sorgt für eine hygienische Wärme, die selbst hartnäckige Alltagsverschmutzungen effektiv löst und dabei auf unterschiedlichsten Bodenbelägen eingesetzt werden kann. Dank des kontinuierlichen Zugangs zu frischem, gereinigtem Wasser wird aus dem Roboter eine echte autonome Lösung - ganz ohne ständige "Betreuung". Gesteuert wird dieser nahtlose Ablauf durch das neue NarMind Pro Autonomous System 2.0 und das VLM OmniVision Modell, die mit nahezu menschlicher Voraussicht durch die Dynamik des Alltags navigieren und so eine verlässliche Reinigung gewährleisten - für ein Zuhause, das ganz dem Leben gehört."Bei Narwal sind wir überzeugt, dass Technologie dem Leben dienen und es nicht stören sollte", sagt Junbin Zhang, CEO von Narwal. "Der Flow 2 setzt nicht auf spektakuläre Effekte, sondern auf durchdachte Einfachheit, die die Last alltäglicher Aufgaben reduziert. Jedes Detail - von der fließenden, beinahe schwerelosen Bewegung bis hin zur sanften Interaktion mit dem System - ist darauf ausgelegt, Zeit und mentale Entlastung zurückzugeben, damit unsere Nutzer bewusster und unbeschwerter leben können.Die Kunst der gründlichen ReinigungFlowWash Wischsystem: Schrubben mit 60 °C Wasser für Echtzeit-SelbstreinigungDas Herzstück des Flow 2 ist das verbesserte FlowWash System - ein Durchbruch in der hygienischen Bodenpflege, das herkömmliches Wischen durch einen sich selbst erneuernden Wasserkreislauf ersetzt. Zentral für dieses System ist die innovative Track-Mop-Technologie, die einen grundlegenden Bruch mit herkömmlichen Roller-Mop-Standards darstellt. Während herkömmliche Roller Mop oft nur oberflächlich reinigen und nur kurze Kontaktzeiten bieten, ist der Narwal Track Mop für Tiefenwirkung und Ausdauer konzipiert. Durch eine größere Kontaktfläche im Vergleich zu einem traditionellen Roller Mop stellt das System sicher, dass jeder Zentimeter des Bodens länger behandelt wird, sodass die mechanische Wirkung Schmutzpartikel löst, die andere Systeme schlicht übergehen.Diese überlegene Abdeckung wird durch einen konstanten Anpressdruck von 12 N unterstützt, der eine gründliche Reinigung gewährleistet.Sechzehn Präzisionsdüsen spülen den Mop im Reinigungssystem mit 60 °C heißem Wasser. Die Anwendung erfolgt gezielt, um Rückstände schnell zu lösen, ohne Bodenbeläge zu belasten. Ein integrierter Schaber entfernt Schmutz in Echtzeit und leitet das Abwasser in einen separaten Tank. Dadurch kommt stets nur frisch aufbereitete Feuchtigkeit mit dem Boden in Kontakt. Das Ergebnis ist ein streifenfreies Reinigungsergebnis mit bis zu 7-fach höherer Reinigungseffizienz.31.000 Pa Saugleistung & CarpetFocus-TechnologieErgänzend zu seiner Wischkompetenz verfügt der Flow 2 über einen starken 31.000 Pa Saugkraft zur umfassenden Entfernung von Trockenverschmutzungen. Den entscheidenden Durchbruch bringt die CarpetFocus-Technologie mit ihrem 4,2-fachen Instant-Saugkraft-Boost: Eine adaptive Druckplatte sorgt für eine präzise, luftdichte Abdichtung direkt an den Teppichfasern. So wird der Luftstrom tief in das Florgewebe geleitet, um selbst tief sitzende Verschmutzungen mühelos zu entfernen, während das DualFlow Tangle-Free-System sicherstellt, dass der Roboter ohne manuelles Eingreifen stets einsatzbereit bleibt.Vorausschauende Intelligenz: NarMind Pro Autonomes System 2.0Dank VLM OmniVision und 95 mm Bauhöhe reinigt der Flow 2 präzise und flach unter Möbeln. Er bietet spezialisierte Family-First-Szenarienmodi wie den Haustierpflegemodus und Babybetreuungsmodus für ein rücksichtsvolles Zuhause. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre kann die Objekterkennung jederzeit deaktiviert werden.All-in-One-MultifunktionsdockDie All-in-One-Basisstation übernimmt sämtliche Wartungsschritte und sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Ein integrierter Sterilisationsprozess mit bis zu 100 °C reduziert Keime im gesamten Wassersystem. Ein spezieller Kalklöser schützt zusätzlich vor Ablagerungen und trägt zur langfristigen Leistungsstabilität bei. Für maximalen Komfort verfügt die Station über eine automatische Dosierung von Reinigungsmitteln sowie einen 2,4-Liter-Staubbeutel, der bis zu 120 Tage Nutzung ohne Entleerung ermöglicht. Nach jedem Reinigungsvorgang erfolgt eine Trocknung mit 60 °C heißer Luft, um Geruchsbildung zu vermeiden. Für maximalen Komfort sorgt zudem die kompakte Ausführung der Dockingstation mit einer Bauhöhe von nur 28 cm. Durch den direkten Wasseranschluss ermöglicht sie eine vollautomatische Frischwasserzufuhr sowie Schmutzwasserableitung und garantiert so einen absolut mühelosen Hands-free-Betrieb in einem platzsparenden Design.Intuitive Interaktion: Vernetzte und personalisierte PflegeDer Narwal Flow 2 fügt sich mühelos in den Rhythmus des modernen Smart Homes ein und bietet ein Maß an Personalisierung, das eher persönlich als technisch wirkt. Über die App Narwal Freo können Nutzer ihre Erfahrung individuell anpassen, indem sie bevorzugte Saugstärke und Wischfeuchtigkeit speichern oder adaptive Reinigungsstrategien aktivieren, die stark verschmutzte Bereiche in Echtzeit intelligent berücksichtigen. Für ein wirklich freihändiges Erlebnis verfügt der Flow 2 über die Sprachaktivierung "Hey Nawa" und ist vollständig kompatibel mit Matter, Alexa, Google Home und Siri. Ob automatische Leistungssteigerung in stark frequentierten Bereichen mit Haustieren oder leises, gezieltes Reinigen im Kinderzimmer - der Flow 2 passt seine Leistung an die individuellen Bedürfnisse jedes Haushalts an.Architektonisches Design: Die Kunst der PräsenzDer Flow 2 verbindet technologische Präzision mit architektonischer Ästhetik. Die mattierte Glasoberfläche und die quadratisch abgeschrägte Silhouette fügen sich nahtlos in moderne Wohnräume ein. Das "Cyber Glow"-Lichtsystem spricht eine eigene Sprache: Verschiedene Farben signalisieren intuitiv den aktuellen Reinigungsstatus - ein kurzer Blick genügt, um zu wissen, in welchem Schritt sich der Roboter gerade befindet.Preis & VerfügbarkeitDer Narwal Flow 2 (https://bit.ly/47xdgou) ist ab dem 20. April erhältlich und wird über Amazon sowie die offizielle Narwal-Website vertrieben.Zum Marktstart bietet Narwal vom 20. April bis zum 16. Mai eine zeitlich begrenzte Frühbucheraktion mit einem Preisnachlass von 200 Euro an:- Flow 2 mit Standard-Basisstation: 1.099 Euro (UVP 1.299 Euro)- Flow 2 mit Compact Dock: 1.299 Euro (UVP 1.499 Euro)Zusätzlich erhalten Käufer im Aktionszeitraum ein Zubehörpaket im Wert von 219 Euro[1]. Darüber hinaus wird die Garantie auf insgesamt drei Jahre verlängert.Je nach Plattform stehen außerdem zinsfreie Ratenzahlungsoptionen zur Verfügung.[1] Das Zubehörpaket wird ab Mai versandt.Über NarwalNarwal widmet sich der Entwicklung innovativer Produkte, die den Alltag transformieren. Unser Lösungsportfolio adressiert gängige Herausforderungen und legt besonderen Wert darauf, die Bedürfnisse der Nutzer durch umfassende Forschung und Entwicklung zu verstehen und zu erfüllen. Dieses Engagement hat Branchenneuheiten hervorgebracht, wie den selbstreinigenden Mop, die KI-gestützte DirtSense-Technologie und das Zero-Tangle-System.Wir legen größten Wert auf jedes Detail, um sicherzustellen, dass unsere Produkte sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind, und streben danach, Design und Leistung für ein besseres tägliches Leben zu vereinen.Als eine der fünf führenden globalen Staubsaugermarken betreut Narwal über 5 Millionen Familien in 30 Ländern, darunter Europa, Nordamerika, Südkorea und Australien.Pressekontakt:Yang SongNarwal PR Managerin für die DACH-RegionE-Mail: yang.song@narwal.comOriginal-Content von: Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178182/6258434