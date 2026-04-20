Schon jetzt zeichnet sich das nächste größere Update für Galaxy-Smartphones ab. Mit One UI 8.5 bessert Samsung nicht nur nach, sondern gibt älteren Geräten auch Features, die aktuell nur der S26-Reihe vorbehalten sind. Seit März 2026 ist die S26-Reihe auf dem Markt. Zu den größten Neuerungen zählt primär das Privacy-Display des Galaxy S26 Ultra, das euren Bildschirm vor neugierigen Blicken schützt. Aber auch auf der Softwareseite hat Samsung einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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