Berlin (ots) -Mit der Rapsblüte zeigt sich derzeit auf rund 1,1 Millionen Hektar die Bedeutung dieser Kulturpflanze für Deutschland. Die gelben Felder stehen für eine vielseitige Nutzung, die von der Ernährung bis zur Energie reicht.Raps liefert das meistgekaufte Speiseöl in Deutschland und ist zugleich eine zentrale Grundlage für die Tierfütterung. Das eiweißreiche Rapsschrot ist eine wichtige Alternative zu importiertem Soja und trägt dazu bei, die Abhängigkeit von globalen Märkten zu verringern.Auch im Energiesektor spielt Raps eine Rolle. Im Unterschied zum Benzin ist Deutschland bei Dieselkraftstoff in erheblichem Umfang auf Importe angewiesen. Der Importbedarf liegt bei rund 36 Prozent. Die Biodieselproduktion in Deutschland kann helfen, diese Versorgungslücke zumindest teilweise zu schließen und damit Abhängigkeiten zu reduzieren. Die mit militärischen Konflikten im Nahen Osten verbundenen Preissprünge und Versorgungsängste haben erst jüngst gezeigt, wie empfindlich Energiemärkte auf Krisen reagieren."Raps verbindet Ernährung und Energie auf einzigartige Weise", erklärt Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP). "Die heimische Produktion kann dazu beitragen, Versorgungssicherheit zu stärken und Wertschöpfung in den Regionen zu halten."Insgesamt werden in Deutschland jährlich etwa 9 bis 10 Millionen Tonnen Rapssaat verarbeitet. Die heimische Ernte deckt davon nur einen Teil ab. Umso wichtiger bleibt eine stabile und verlässliche Produktion im Inland.Pressekontakt:UFOP e. V.c/o WPR COMMUNICATIONNorbert BreuerInvalidenstraße 3410115 BerlinTel.: 030/440388-0Fax: 030/440388-20E-Mail: info@ufop.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15598/6258457