Frankreichs Regierung will die Anzahl von Schnellladern an Autobahnen und Bundesstraßen vervielfachen. In einem Masterplan fixiert der Verkehrsminister das Ziel, bis 2035 rund 30.000 Schnellladepunkte für Mittel- und Langstreckenfahrten zu realisieren, darunter 8.000 Einheiten für Lkw. Der nun präsentierte Strategieplan bezieht sich auf das im staatlichen Eigentum befindliche Straßennetz Frankreichs. Dieses macht zwar nur rund zwei Prozent aller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net