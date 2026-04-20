Die beiden Partner Audi und SAIC bauen ihre Kooperation rund um die Submarke AUDI weiter aus. Geplant sind ein eigenes Entwicklungszentrum für die Marke und gleich vier neue Modelle, die auf einer weiterentwickelten Plattform basieren sollen. Eine nun unterzeichnete strategische Kooperationsvereinbarung konzentriert sich auf die gesamte Wertschöpfungskette zukünftiger Modelle der China-exklusiven Marke AUDI, wie die Ingolstädter mitteilen. Die VW-Premiumtochter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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