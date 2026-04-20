Mainz (ots) -Vier Spieltage vor Saisonende hat sich der FC Bayern München den Deutschen Meistertitel gesichert - nun blickt Fußball-Deutschland nach Leverkusen: Wahrt der Rekordmeister aus München im DFB-Pokal-Halbfinale gegen die heimische Bayer-Elf die Chance aufs Tripel in dieser Saison? Am Mittwoch, 22. April 2026, 20.15 Uhr, ist das live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu verfolgen. Moderator Sven Voss führt durch den "sportstudio live"-Abend mit dem ersten der zwei DFB-Pokal-Halbfinale in der Saison 2025/2026.In der vergangenen Pokalsaison standen sich beide Teams ebenfalls gegenüber - damals gewann Bayer 04 Leverkusen in München und bescherte dem Rekord-Pokalsieger bereits das Pokal-Aus im Achtelfinale. Doch in dieser Spielzeit steht die Elf von Trainer Vincent Kompany, die souverän den 35. Meistertitel gewann, nicht nur zusätzlich im DFB-Pokal-Halbfinale, sondern auch im Halbfinale der UEFA Champions League. Neben der Revanche für das zurückliegende Pokal-Aus lockt da die seltene Aussicht auf das Triple.Für Einschätzungen und Analysen zu diesen und weiteren Fragen sind in der "sportstudio live"-Übertragung die ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei. Die Partie Bayer 04 Leverkusen - Bayern München kommentiert Oliver Schmidt.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- DFB-Pokal im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Pressemappe zum "sportstudio" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6258471