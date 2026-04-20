Die Inselgruppe zeigt positive Entwicklung der Immobilienpreise (+9 Prozent) und Transaktionen (+6,5 Prozent) Die Balearischen InselnBalearen festigen ihre Position als einer der attraktivsten und sichersten Immobilienstandorte zum Leben und Investieren in Europa - gestützt auf stabile Transaktionszahlen, eine positive Preisentwicklung und eine anhaltend hohe lokale wie internationale Nachfrage im Premium- und Luxus-Immobiliensegment. Das zeigt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld