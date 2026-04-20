TB-Daily Artikel

Während der DAX in den letzten Monaten oft die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, regt sich in der zweiten Reihe etwas Gewaltiges. Lange Zeit galt der MDAX als das Sorgenkind. Zu nah am schwächelnden Mittelstand, zu sensibel für das Zinsumfeld. Doch wir sehen eine fundamentale Verschiebung: Die Mid-Caps schicken sich an, die Bluechips durch pure Substanz und attraktive Bewertungen zu überholen. Gerade wenn die Weltpolitik den Atem anhält, zeigt sich der Wert unangefochtener Marktführerschaft.Warum gerade jetzt der Knoten platzen könnte? Es ist die Kombination aus einem historischen Bewertungs-Gap, dem nachlassenden Zinsdruck und einer massiven M&A-Fantasie. Doch statt blind in den breiten Markt zu investieren, setzen wir heute auf die Speerspitze der deutschen Ingenieurskunst. Unangefochtene globale Marktführerschaft gepaart mit Kennzahlen, die man bei Large-Caps vergeblich sucht. Gerade bei blockierten Handelswegen sind eine effiziente Lagerhaltung und Automatisierung langfristig noch wichtiger. Unsere drei Top-Picks finden Sie im heutigen