Gais, Schweiz (ots) -Monatelange Wartezeiten. Überfüllte Praxen. Wer heute einen Therapieplatz sucht, wartet oft drei bis sechs Monate. In Krisen fühlt sich das an wie eine Ewigkeit. Nachts um zwei ist kein Therapeut erreichbar, aber ChatGPT antwortet in Sekunden. Kostenlos. Anonym. Rund um die Uhr. Immer mehr Menschen tippen ihre Sorgen in ein Chatfenster. Sie sprechen über Trennungen, Angst, Einsamkeit. Manche nennen die KI sogar ihren "Therapeuten". Doch was bedeutet das für echte Hilfe?"Ich verstehe, warum Menschen diesen Weg wählen - das System lässt sie oft allein", sagt Tamara Scherer. Die Psychologin und Psychotherapeutin leitete eine Klinikstation, bevor sie Therapeuten beim Aufbau moderner Angebote unterstützte. Sie kennt Überlastung und Wartelisten aus erster Hand. Heute verbindet sie therapeutisches Fachwissen mit digitaler Praxis. In diesem Beitrag erklärt sie, warum KI kein Ersatz für Therapie ist, welche Risiken entstehen können und was das über unser Gesundheitssystem verrät.Wenn Hilfe fehlt, entsteht ein Ersatz"Dass Menschen mit ihren Sorgen zu ChatGPT gehen, sagt weniger über die Qualität von KI aus als über die Lücken in unserem Versorgungssystem", sagt Tamara Scherer. Tatsächlich steigen psychische Belastungen seit Jahren kontinuierlich an, während das Gesundheitssystem zunehmend an seine Grenzen stößt. Gleichzeitig zögern viele Betroffene lange, bevor sie sich überhaupt Hilfe suchen. Fehlen dann Therapieplätze, verschärft sich die Situation oft weiter. Symptome verfestigen sich, der Leidensdruck steigt und der Weg zur Stabilisierung wird länger und komplexer.Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Kontext, der Einsamkeit begünstigt. Viele Menschen verfügen über kein tragfähiges soziales Umfeld oder erleben ihre Probleme als nicht teilbar. Genau an dieser Stelle setzt die Attraktivität von KI an: Sie ist jederzeit erreichbar, reagiert unmittelbar und vermittelt zumindest sprachlich das Gefühl, gehört zu werden.Zwischen Entlastung und Illusion von BeziehungDiese scheinbare Nähe kann entlastend wirken. KI kann Gedanken strukturieren, erste Impulse geben und Orientierung bieten. Gerade in Momenten von Überforderung oder Sprachlosigkeit entsteht so ein niedrigschwelliger Zugang zur Selbstreflexion. Gleichzeitig liegt darin jedoch auch ein Risiko. Denn die Interaktion kann leicht als echte Beziehung missverstanden werden."Sprachliche Empathie ist nicht dasselbe wie menschliche Verantwortung", betont Scherer. Was wie ein einfühlsames Gegenüber wirkt, basiert letztlich auf Mustern und Wahrscheinlichkeiten, nicht auf echter Wahrnehmung oder Beziehungserfahrung.Warum Therapie mehr ist als ein GesprächUnd genau hier liegt der zentrale Unterschied zur Psychotherapie. Entgegen der verbreiteten Annahme, es handle sich "nur um Gespräche", ist therapeutische Arbeit ein hochkomplexer Prozess. Sie umfasst nicht nur Sprache, sondern auch Beziehungsgestaltung, das Erfassen emotionaler und körperlicher Signale sowie die Einordnung individueller Lebensgeschichten und sozialer Zusammenhänge.Therapie entsteht im zwischenmenschlichen Raum. Sie lebt von Resonanz, von Zwischentönen und von der Fähigkeit, Ambivalenzen gemeinsam auszuhalten. Diese Dimension kann KI nicht abbilden. Weder erkennt sie nonverbale Signale noch kann sie Verantwortung im klinischen Sinne übernehmen.Besonders kritisch wird der Einsatz von KI, wenn es um Diagnosen geht. Zwar kann sie helfen, erste Anhaltspunkte zu liefern oder Informationen einzuordnen. Doch wer KI-Antworten als verbindliche Einschätzung interpretiert, läuft Gefahr, sich auf fehlerhafte oder ungenaue Selbstdiagnosen festzulegen."KI kann Orientierung geben - aber keine Verantwortung übernehmen", so Scherer. Gerade in Krisensituationen wird diese Grenze deutlich. Ein Chatfenster kann keine sichere Begleitung bei schweren psychischen Erkrankungen, Traumafolgen oder Suizidalität leisten.Wer besonders anfällig istDennoch wäre es zu kurz gegriffen, KI grundsätzlich abzuwerten. Für viele Menschen stellt sie einen ersten Zugang dar - insbesondere für diejenigen, die aus Scham, Zeitmangel oder Unsicherheit keine Therapie in Anspruch nehmen. In solchen Fällen kann sie eine Brücke sein, die den Einstieg in weitere Unterstützung erleichtert.Auffällig ist zudem, dass bestimmte Zielgruppen besonders stark auf KI zurückgreifen. Vor allem leistungsorientierte Menschen, etwa Führungskräfte oder Unternehmerinnen, schätzen die diskrete und effiziente Verfügbarkeit. Zwischen Meetings oder spätabends lassen sich Gedanken schnell sortieren, ohne sich erklären oder rechtfertigen zu müssen.Doch genau diese Effizienzlogik kann bei psychischen Themen problematisch sein. Wer gewohnt ist, Herausforderungen allein und schnell zu lösen, nutzt KI womöglich als weiteres Optimierungstool - auch dort, wo eigentlich Entlastung, Beziehung und professionelle Begleitung notwendig wären. Die Gefahr besteht darin, dass echte Hilfe weiter hinausgezögert wird.Die eigentliche Frage dahinterVor diesem Hintergrund verschiebt sich die zentrale Fragestellung. Es geht weniger darum, ob KI gut oder schlecht ist. Viel entscheidender ist, warum so viele Menschen überhaupt das Bedürfnis haben, sich einer Maschine anzuvertrauen. Die Antwort führt zurück zu strukturellen Problemen: lange Wartezeiten, gesellschaftlicher Druck, fehlende Räume für ehrliche Gespräche und eine hohe Hemmschwelle, sich verletzlich zu zeigen.KI kann in diesem Spannungsfeld eine sinnvolle Rolle als ergänzendes Werkzeug spielen, nicht als Ersatz. Sie kann entlasten, strukturieren und erste Impulse geben. Was sie jedoch nicht leisten kann, ist die Grundlage jeder nachhaltigen psychischen Stabilisierung: eine tragfähige menschliche Beziehung. Oder anders formuliert: KI kann ein Anfang sein. Die eigentliche Veränderung entsteht im Kontakt mit einem echten Gegenüber.Über Tamara Scherer:Tamara Scherer ist Psychologin, Psychotherapeutin und Gründerin von TherapeutenWEGE. Sie begleitet Fachpersonen aus dem therapeutischen Bereich dabei, ihre berufliche Weiterentwicklung und die Gestaltung passender Angebote umzusetzen, sichtbar zu werden und ihre Lebensqualität sowie die ihrer Klienten nachhaltig zu verbessern. Mit ihrer Erfahrung aus klinischen Leitungsfunktionen und als Mentorin verbindet sie wissenschaftliche Fundierung mit Verkaufspsychologie und Praxisnähe. Mehr Informationen finden sie unter: www.therapeutenwege.comPressekontakt:TherapeutenWEGE - HE-Academy & Concept GmbHVertreten durch Tamara Schererkontakt@tamarascherer.comhttps://www.therapeutenwege.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: TherapeutenWEGE - HE-Academy & Concept GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181595/6258481