Bonn (ots) -ORANGE ROAD 2026Militärpolizei der Bundeswehr - die Feldjäger - üben im nördlichen Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz850 Soldatinnen und Soldaten des Feldjägerregiments 3 aus München werden vom 20. bis 30. April an der freilaufenden Volltruppenübung ORANGE ROAD 2026 teilnehmen. Der Übungsraum wird begrenzt durch die Standorte Bruchsal, Speyer, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Kehl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In diesem Raum ist während der Großübung mit erhöhtem Aufkommen von Fahrzeugen der Bundeswehr und militärischem Personal zu rechnen. Aber auch Kräfte der Polizei sowie ziviler Behörden und Hilfsorganisationen werden an der Übung beteiligt sein.Die Feldjäger sind die Militärpolizei der Bundeswehr. Sie tragen durch ihre Unterstützungsleistungen zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte bei. So wird mit ORANGE ROAD 2026 die Zusammenarbeit zwischen den Feldjägern und Truppenteilen der anderen Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche der Bundeswehr sowie zivilen Sicherheitsorganisationen in einem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung geübt.Übungsschwerpunkte sind die Einrichtung und der Betrieb eines Verkehrsleitnetzes im rückwärtigen Divisionsraum, die Teilhabe an einer Gewässerübergangsorganisation am Rhein im Zusammenwirken mit Pionierkräften, der Schutz kritischer Infrastruktur im Bereich eines Tanklagers und der Einsatz von Drohnen."Übergeordnetes Ziel von ORANGE ROAD 2026 ist es, Ausbildung und Führungserprobung des Regiments konsequent an den Anforderungen der NATO für die Military Police Taskforce der Division 25 auszurichten", sagt der Kommandeur des Feldjägerregiments 3, Oberst Marco Langhorst, und fährt fort: "Wir wollen dauerhaft einsatzbereite, durchhaltefähige und im erweiterten Operationsraum autonom wirksame Militärpolizeikräfte bereitstellen."Für Fragen der Bevölkerung steht das Bürgertelefon der Bundeswehr zur Verfügung, das täglich von 8:00 bis 15:00 Uhr zum Ortstarif erreichbar ist:030/1824-24242Weitere Informationen und Hintergründe zu ORANGE ROAD 26 unter:Orange Road 2026: Feldjäger trainieren für den Ernstfall (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/unterstuetzungsbereich/feldjaeger-militaerpolizei/orange-road-2026)Pressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856030UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6258507