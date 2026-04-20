© Foto: Dall-EEin massiver Krypto-Hack erschüttert das DeFi-System und löst eine Welle panischer Kapitalabzüge in zweistelliger Milliardenhöhe aus.Die Kryptobranche steht unter Schock. Rund 292 Millionen US-Dollar wurden bei einem Angriff auf das DeFi-Projekt Kelp gestohlen und hat am Wochenende zu einer Welle von Kapitalabflüssen geführt. Über 13 Milliarden US-Dollar wurden anschließend aus DeFi-Systemen abgezogen. Ein einzelner Schwachpunkt mit systemischen Folgen Um zu verstehen, was passiert ist, hilft ein vereinfachter Blick auf das System. DeFi-Plattformen wie Aave funktionieren ähnlich wie Banken, nur ohne zentrale Kontrolle. Nutzer können Kryptowährungen einzahlen, Zinsen verdienen oder sich Geld …Den vollständigen Artikel lesen
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