Geisenheim (ots) -Magnesium zählt zu den am häufigsten eingesetzten Mineralstoffen in der Nahrungsergänzung. Gleichzeitig wird oft übersehen, dass Magnesium nicht gleich Magnesium ist: Je nach Verbindung unterscheiden sich Aufnahmegeschwindigkeit und Verfügbarkeit im Körper deutlich. Mit dem neuen Magnesium Komplex (https://www.wolz.de/produkte/vitamine-mineralstoffe/magnesium-komplex-kapseln-dr-wolz) stellt Dr. Wolz ein Produkt vor, das diese Unterschiede gezielt nutzt. Drei ausgewählte Magnesiumverbindungen sind so kombiniert, dass sie sich in ihrer Wirkung ergänzen.Organisch gebundenes Magnesium (Magnesiumcitrat und Magnesiumbisglycinat) steht dem Körper schnell zur Verfügung. Ergänzt wird die Formulierung durch marines Magnesium aus natürlicher Meerwasserquelle, das langsamer aufgenommen wird und so zu einer kontinuierlichen Versorgung beiträgt. Das Ergebnis ist ein abgestimmtes Versorgungskonzept mit Sofort- und Depotwirkung, das den Körper sowohl kurzfristig als auch über den Tag hinweg unterstützt.Magnesium ist an zahlreichen Prozessen im Körper beteiligt. Es trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei, unterstützt die Funktion des Nervensystems und leistet einen Beitrag zu einem normalen Energiestoffwechsel. Zudem ist es an der Erhaltung normaler Knochen beteiligt.Von einer gezielten Magnesiumzufuhr können insbesondere bestimmte Personengruppen profitieren: Dazu zählen sportlich Aktive, die über den Schweiß vermehrt Magnesium verlieren, ebenso wie Schwangere und Stillende mit erhöhtem Bedarf. Auch bei älteren Menschen kann eine Ergänzung sinnvoll sein, da die Aufnahmefähigkeit im Darm abnehmen kann. Darüber hinaus kann eine einseitige Ernährung oder eine erhöhte Belastung, etwa durch Stress oder bestimmte Medikamente, den Magnesiumbedarf beeinflussen.Mit dem Magnesium Komplex (https://www.wolz.de/produkte/vitamine-mineralstoffe/magnesium-komplex-kapseln-dr-wolz) greift Dr. Wolz den hohen Stellenwert von Magnesium auf und verbindet ihn mit einem zeitgemäßen Ansatz für eine bedarfsgerechte Versorgung. Neben der differenzierten Zusammensetzung wurde auch auf eine einfache Anwendung geachtet: Kleine, gut schluckbare Kapseln ermöglichen eine unkomplizierte Integration in den Alltag (zwei Kapseln mit 250mg pro Tagesdosis).Der Magnesium Komplex von Dr. Wolz (90 Kapseln PZN: 20404478) ist für 17,90 EUR in Reformhäusern und Apotheken oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Er ist vegan, glutenfrei und frei von Milcheiweiß/Lactose, Histamin und Fructose.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 55 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesunderhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.Weitere Informationen unter www.wolz.de.Pressekontakt:Dr. Wolz Zell GmbHMarienthaler Str. 365366 GeisenheimTel.: 06722 - 5610 - 0Fax: 06722 - 5610 - 20info@wolz.dewww.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100926/6258526