Bonn (ots) -Bauen und Sanieren erfordert langfristiges Denken. Das gilt auch für die Garage. Doch während beim Wohnhaus sorgfältig abgewogen wird, welches Material und welche Bauweise die beste ist, fällt die Entscheidung bei der Garage häufig ohne den gleichen Weitblick. Dabei kann gerade hier eine kluge Wahl bares Geld sparen und den Wert der Immobilie steigern.Langlebigkeit und Stabilität als Wertfaktor"Eine Betonfertiggarage ist eine Investition für Jahrzehnte", erklärt Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen. "Der Baustoff Stahlbeton ist extrem robust und unverwüstlich. Anders als bei Holzkonstruktionen oder Stahlblechgaragen gibt es keine Probleme mit Rost, Verwitterung oder Materialermüdung." Wer einmal in eine hochwertige Betonfertiggarage investiert, muss sich bei entsprechender Pflege über Jahrzehnte hinweg keine Gedanken über Sanierungen oder Austausch machen. Das spart langfristig nicht nur Nerven, sondern auch erhebliche Folgekosten.Geringe Anschaffungskosten und VersicherungsrabattSchon bei der Anschaffung punktet die Betonfertiggarage: Während eine gemauerte Garage in aufwändiger Handarbeit entsteht und entsprechend teuer ist, profitieren Käufer von günstigen Produktionskosten durch moderne industrielle Fertigungstechniken. Hinzu kommt der geringe Koordinationsaufwand: Statt bis zu 13 verschiedene Gewerke zu organisieren, gibt es nur einen kompetenten Ansprechpartner. Das spart Zeit, Geld und Ärger - besonders bei Gewährleistungsfragen. Viele Kfz-Versicherer gewähren Garagenbesitzern zudem einen Rabatt von bis zu 20 Prozent, da das Fahrzeug besser vor Unwetter, Vandalismus oder Diebstahl geschützt ist. Bei einer Betonfertiggarage kommt der hervorragende Brandschutz hinzu, was das Risiko zusätzlich minimiert.Schnelle Aufstellung ohne aufwändige KoordinationZeit ist Geld - das gilt auch beim Garagenbau. Während bei einer gemauerten Garage zahlreiche Teile einzeln angeliefert und verbaut werden müssen, steht die Betonfertiggarage in der Regel schon innerhalb nur einer Stunde - komplett ausgestattet und einsatzbereit. Der Koordinationsaufwand auf der Baustelle ist dabei minimal. Ein weiterer Vorteil: Die Betonfertiggarage ist jederzeit versetzbar - ob bei einer Umgestaltung des Grundstücks oder einem Umzug. Das erhält den Investitionswert und macht sie zu einer besonders flexiblen Lösung.Optimale Basis für Photovoltaik und SolarthermieGerade in Zeiten steigender Energiekosten lohnt es sich, beim Garagenbau auch an die Zukunft zu denken. Betonfertiggaragen sind auf eine Dachlast von mindestens 1,5 kN/qm ausgelegt und damit ideal für die Installation von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen geeignet. "Mit einem Flach- oder Kubusdach lässt sich eine Unterkonstruktion realisieren, auf der die Module im optimalen Winkel montiert werden können", erläutert Heimrich. "So wird die Garage zum aktiven Baustein der eigenen Energieversorgung und senkt gleichzeitig die laufenden Kosten."Fazit: Betonfertiggarage als wirtschaftliche LösungWer clever investiert, denkt nicht nur an den Kaufpreis, sondern an den Gesamtwert über die Jahre hinweg. Die Betonfertiggarage überzeugt durch niedrige Anschaffungskosten, minimalen Koordinationsaufwand, schnelle Realisierung und langfristige Sicherheit. Hinzu kommen finanzielle Vorteile wie Versicherungsrabatte und die Möglichkeit zur Energiegewinnung auf dem eigenen Dach. "In Sachen Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Werterhalt ist die Betonfertiggarage einfach die klügste Wahl", fasst Heimrich zusammen.Weitere Informationen finden Sie direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.dePressekontakt:S/O/G GmbHMathieu Lecomte+49 541 35848-15ml@s-o-g.comOriginal-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52763/6258523