Die schwedisch-chinesische E-Auto-Marke Polestar hat 2025 zwar ihren Umsatz um 50,3 Prozent auf 3,06 Mrd. US-Dollar steigern können. Doch zugleich wuchs auch der Verlust um 15 Prozent auf 2,36 Mrd. US-Dollar an. Zuletzt hatte die Geely-Tochter bereits mehrfach frisches Kapital besorgen müssen. Die neuen Jahreszahlen zeigen einmal mehr, dass Polestar bislang hochdefizitär arbeitet. Wenn man dies auf die 60.119 Fahrzeuge herunterbricht, die Polestar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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