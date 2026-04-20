TUI plant, bis Mitte Mai 2026 die regulären Kreuzfahrtoperationen wiederherzustellen, nachdem die Mein Schiff 4 und 5 erfolgreich die Straße von Hormuz durchquert haben. Die regionale Volatilität hat eine strategische Umstrukturierung des Kreuzfahrtprogramms für den Winter 26/27 erforderlich gemacht, wobei sowohl die Mein Schiff 5 als auch die neue Mein Schiff Flow vom Arabischen Golf auf sicherere, aber auch gesättigtere Routen in Europa und den Kanarischen Inseln umgeschichtet werden. Während die aktuellen geopolitischen Spannungen und inflationsbedingter Druck zu einem vorübergehenden Rückgang des deutschen Reiseklimas geführt haben, der insbesondere die Nachfrage nach Reisen in die Türkei und Ägypten beeinträchtigt, unterstützen TUI's finanzielle Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, sich auf westeuropäische Reiseziele umzustellen, eine Erholung. Folglich bleibt unser Investitionsausblick positiv, und wir bestätigen unsere KAUF-Empfehlung sowie ein Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag
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