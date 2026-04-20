Während das US-Technologieunternehmen Ripple Labs operativ derzeit große Fortschritte erzielt, sehen sich Anleger der Kryptowährung XRP mit deutlichen Kursverlusten konfrontiert. Seit seinem Hoch im vergangenen Sommer hat der Token fast 60 Prozent seines Wertes eingebüßt - eine Entwicklung, die auf den ersten Blick kaum zu den positiven Nachrichten rund um das Unternehmen passt. Tatsächlich befindet sich Ripple wirtschaftlich auf Wachstumskurs. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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