Die Nasa muss bei der Voyager-1-Raumsonde schon wieder ein Instrument abschalten, um den Betrieb der ersten interstellaren Sonde der Menschheit aufrechtzuerhalten. So lautet der mittelfristige Plan. Bald wird sie 50 Jahre alt: die Voyager-1-Raumsonde der Nasa, die als erste Sonde den interstellaren Raum erforscht. Mehr als 25 Milliarden Kilometer ist sie von der Erde entfernt, kein von Menschen gebautes Objekt ist jemals in solche Weiten vorgedrungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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