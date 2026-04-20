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XTB
20.04.2026 11:16 Uhr
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Robinhood Aktie im Fokus: Neue Trading-Regeln treiben den Kurs - Jetzt Aktien kaufen?

Die Robinhood Aktie rückt aktuell wieder in den Fokus der Anleger. Grund dafür sind neue regulatorische Änderungen in den USA, die den Zugang zum Daytrading für Privatanleger deutlich erleichtern könnten.

Diese Entwicklung könnte das Geschäftsmodell von Robinhood nachhaltig stärken, da die Plattform stark von der Aktivität privater Trader profitiert.

Doch stellt sich die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Robinhood Aktien zu kaufen?

Vollständigen Artikel weiterlesen

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