© Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmnDie erneute Nahost-Eskalation belastet Europas Reisebranche massiv. Lufthansa und TUI verlieren deutlich. Während TUI mit Schiffsumleitungen kämpft, stockt BlackRock überraschend bei Lufthansa auf.Die erneute Zuspitzung im Nahen Osten hat den deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart belastet. Der DAX gab einen Teil seiner kräftigen Gewinne vom Freitag wieder ab. Der Index notiert gegen Mittag rund 1,2 Prozent im Minus bei 24.330 Punkten. Besonders stark erwischte es erneut Reise- und Freizeitwerte. Im MDax verloren sowohl die Deutsche Lufthansa als auch Reiseveranstalter TUI mehr als 3 Prozent. Auslöser bleibt die unsichere Lage rund um die Straße von Hormus. Nachdem der Iran zuletzt …Den vollständigen Artikel lesen
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