Nürnberg (ots) -In Pflegeberufen sind nach wie vor vier von fünf Beschäftigten Frauen, in den MINT-Berufen ist es genau umgekehrt. Da sind mehr als 80 Prozent der Beschäftigten Männer. Diese stereotypische Berufswahl aufzubrechen, kann auch gegen den Fachkräftemangel in etlichen Berufsfeldern helfen. Daher öffnen am 23. April 2026 Unternehmen bundesweit ihre Türen für Schnupperpraktika vor Ort und werben für künftige Nachwuchskräfte.Aktionstag unterstützt Gleichstellung der Geschlechter auf dem ArbeitsmarktDer Girls' Day und Boys' Day will vorrangig Zukunftsaussichten für Berufe schaffen, die traditionell nicht mit dem eigenen Geschlecht assoziiert werden. So erhalten Jungen beispielsweise die Möglichkeit, ihre Talente in den Bereichen Soziales oder Pädagogik zu entdecken, wie etwa im Pflegeberuf. Mädchen hingegen gewinnen Einblicke in den Alltag technischer und handwerklicher Berufe, beispielsweise die der Kraftfahrzeugtechnik. Das sind beides Berufe, in denen immer noch ein Mangel an Fachkräften herrscht.Fachkräfte sichern und Geschlechterklischees abbauen"Der Girls' Day und Boys' Day kann für Unternehmen weit mehr als ein einmaliger Schnuppertag sein. Er ist eine echte Chance, frühzeitig mit potenziellen Nachwuchskräften in Kontakt zu kommen", sagt Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit. "Wer jungen Menschen praxisnahe Einblicke bietet und ihnen ermöglicht, jenseits von Klischees eigene Stärken zu entdecken, legt den Grundstein für eine zukunftsfähige Fachkräftesicherung. Der Schnuppertag kann der Einstieg für eine weiterführende Zusammenarbeit sein, etwa in Form eines Praktikums oder eines Ausbildungsverhältnisses beziehungsweise dualen Studiums."Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte fördern klischeefreie BerufswahlEltern und Lehrkräfte spielen bei der Berufswahl junger Menschen eine wichtige Rolle, indem sie den beruflichen Horizont ihrer Kinder beziehungsweise der Schülerinnen und Schüler erweitern sowie ihnen Erwartungen an der Arbeitswelt vermitteln. Bei diesen Entscheidungsprozessen können auch die Beraterinnen und Berater der BA umfassend und kompetent unterstützen.BA beteiligt sich mit bundesweiten Aktionen und bietet Praktika anDie BA beteiligt sich am Girls' Day und Boys' Day gemeinsam mit zahlreichen Partnern an bundesweiten Angeboten sowie an Veranstaltungen in Arbeitsagenturen, Jobcentern und Jugendberufsagenturen vor Ort. Darüber hinaus bietet die BA Praktika im IT-Systemhaus an.Aktuelle Informationen zum bundesweiten Mädchen- und Jungen-Zukunftstag sind auf der Internetseite des Girls' Day (https://www.girls-day.de/) und Boys' Day (https://www.boys-day.de/) nachzulesen.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6258647