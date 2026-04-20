Köln (ots) -Mehr Team, mehr Perspektiven, mehr Dynamik: "Punkt 12" setzt nach einer mehrmonatigen, erfolgreichen Testphase ab Mai auf feste Moderations-Duos. Im Wechsel mit Hauptmoderatorin Katja Burkard und Bernd Fuchs führen zukünftig Angela Finger-Erben und Daniel Fischer durch Deutschlands erfolgreichstes Mittagsmagazin. Zum erweiterten Moderationsteam gehört auch weiterhin Sabrina Ilski. Angela Finger-Erben feiert ihre "Punkt 12"-Premiere am 18. Mai.Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS und ntv: "'Punkt 12' ist und bleibt unser zentraler Anker am Mittag. Die erfolgreiche Testphase hat gezeigt, dass wir mit der Doppelmoderation den richtigen Weg eingeschlagen haben. Feste Duos stärken die Struktur der Sendung, schaffen zusätzliche Perspektiven, bringen spürbar mehr Dynamik in die dreistündige Live-Strecke und vermitteln gleichzeitig Verlässlichkeit und Nähe."Wolf-Ulrich Schüler, stv. Geschäftsführer RTL NEWS: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Katja und Bernd sowie Angela und Daniel gleich zwei eingespielte Moderations-Duos am Start haben, die sowohl mit ihrer journalistischen Kompetenz als auch ihrer sympathischen Art überzeugen und zu den beliebtesten Gesichtern gehören."Katja Burkard ist seit 1997 Hauptmoderatorin von Deutschlands erfolgreichstem Mittagsmagazin "Punkt 12". Nach ihrem Studium der Germanistik und Politikwissenschaft absolvierte sie ein Volontariat beim Bastei-Verlag und arbeitete anschließend als Redakteurin und Reporterin für verschiedene RTL-Newsformate. Ab 1995 moderierte sie die Wochenendausgaben von RTL Aktuell. Am 25.06.1996 übernahm Katja Burkard erstmals in Vertretung die Moderation von "Punkt 12". Seit April 1997 ist sie Hauptmoderatorin. Darüber hinaus war sie in verschiedenen Unterhaltungs- und Talkformaten bei RTL zu sehen. 2019 veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Wechseljahre? Keine Panik!". 2025 folgte der Spiegel-Bestseller "60 ist das neue 60!".Bernd Fuchs arbeitet seit 1997 für RTL und präsentiert seit 2025 in Doppelmoderation "Punkt 12". Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Pädagogik begann er seine TV-Laufbahn beim WDR, bevor er in die Presse- und Kommunikationsabteilung von VOX ging. Für die Sendung "Heartbeat" wechselte Bernd Fuchs vor die Kamera. Seit 1997 war er als Wetterexperte in RTL Aktuell sowie im Morgenmagazin "Guten Morgen Deutschland" zu sehen. Nachdem er "Punkt 12" bereits seit 2021 vertretungsweise moderiert hatte, gehört er seit 2025 zum festen Moderationsteam. Darüber hinaus präsentiert er regelmäßig das "Klima Update".Angela Finger-Erben steht seit 2006 für RTL vor der Kamera. Nach ihrer Ausbildung zur Werbekauffrau und einem Studium der Medienwissenschaften sammelte sie erste Erfahrungen in der RTL-Redaktion von "Exclusiv - Das Starmagazin" und absolvierte anschließend ein Volontariat bei "RTL West". Danach wechselte Angela Finger-Erben zu "Punkt 12", wo sie als VIP-Reporterin tätig war, unter anderem beim Dschungelcamp in Australien. Seit 2018 moderiert sie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Darüber hinaus präsentierte sie verschiedene Reality-Formate bei RTL und RTL+, darunter "Temptation Island" und "Prince Charming". Seit 2009 war sie Teil des Moderatorenteams von "Guten Morgen Deutschland" und "Punkt 6/7/8" bei RTL.Daniel Fischer ist seit 2022 für RTL im Einsatz und präsentiert seit 2025 in Doppelmoderation "Punkt 12". Er startete seine journalistische Laufbahn 1998 als Volontär bei Radio Primavera und Radio Tele FFH sowie als Moderator bei Planet Radio. Seit 2001 ist Daniel Fischer bei Hit Radio FFH und moderiert dort aktuell den Vormittag von 10 bis 14 Uhr. Umfangreiche Erfahrungen vor der Kamera sammelte der gebürtige Frankfurter zwischen 2005 und 2010 als Moderator der TV-Show "1, 2 oder 3" (ZDF, ORF & SF). Seit 2016 ist Daniel Fischer zudem als DFB-Stadionsprecher im Einsatz. Seit 2022 moderiert er "Punkt 6/7/8" bei RTL und ist ab Mai 2026 auch für das neue RTL/ntv Nachrichtenmagazin "Deutschland am Morgen" im Einsatz.Pressekontakt:Michelle WilboisManagerin Kommunikation/PR Information & Sport / Stv. Sprecherin ntv, GEO, CapitalT: +49 221 456-74105michelle.wilbois@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6258642