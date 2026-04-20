Frankfurt am Main (ots) -Die Doku-Serie "Welcome to Frankfurt - Neu in der Stadt" vom Hessischen Rundfunk (hr) begleitet acht Menschen, die hier neu anfangen. Zwischen Wohnungssuche, Finanz-Jobs, Kunstprojekten, Nachtleben und Überleben auf der Straße zeigt die Serie, wie unterschiedlich Ankommen sein kann. Alle vier Teile sind ab Freitag, 24. April, in der ARD Mediathek abrufbar.Die Doku-Serie "Welcome to Frankfurt - Neu in der Stadt" begleitet acht Menschen, die in Frankfurt einen Neuanfang wagen. Zwischen Nachtleben, Bankenwelt, neuem Job, Obdachlosigkeit, Wohnungssuche, Altersheim und dem Trittbrett eines Müllabfuhrwagens zeigt sich, wie unterschiedlich Ankommen sein kann, welche Herausforderungen damit verbunden sind und wie sehr Frankfurt als Stadt selbst eine Hauptrolle dabei spielt.Luna Luce ist nach Frankfurt gekommen, um sich neu zu erfinden. Als Kind vom Dorf war sie schüchtern, in der Großstadt lebt sie jetzt die unterschiedlichen Seiten ihrer Kreativität aus. Mike wohnt mit seiner Hündin Marla auf der Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das hält er nur mit Crack und Heroin aus. Sobald er genug Geld hat, möchte er zu seiner Schwester nach Polen fahren, um endlich den Entzug zu machen. Für Nicola ist Frankfurt eine Station auf der steilen Karriereleiter als Bankerin. Sie leitet das Risk-Management bei der J.P. Morgan SE. Ihr Leben findet auf den oberen Etagen der Stadt statt. Menahem ist Vorsänger in der jüdischen Gemeinde. Mit seiner Frau Shirel und ihren drei Söhnen ist er vor Kurzem nach Frankfurt gezogen. Die Familie lebt streng religiös. Gerade für Shirel ist es schwierig, Freundinnen zu finden. Matin studiert an der HfG Offenbach und arbeitet im Frankfurter Technoclub Silbergold. Noch lebt er bei seiner Mutter in Gießen und muss jeden Tag mit dem Zug nach Frankfurt pendeln. Sein großer Wunsch ist eine eigene Wohnung in Frankfurt. Zakaria ist für ein Ausbildungsprogramm des Frankfurter Entsorgungsservice aus Marokko nach Frankfurt gekommen. In seiner Freizeit geht er gerne essen und trifft sich mit seinen marokkanischen Kollegen. Maria ist zum zweiten Mal in ihrem Leben neu in Frankfurt. Als alleinerziehende Mutter kam sie damals auf der Suche nach einem Leben jenseits der Konventionen in die Stadt. Als 77-Jährige kehrt sie nun zurück, diesmal in eine gehobene Seniorenresidenz im Ostend, um wieder näher bei den Töchtern zu sein, doch die haben sich inzwischen ein eigenes Leben aufgebaut.Die Doku-Serie "Welcome to Frankfurt" von Antonia Troschke (Produzent: Guido Holz, Redaktion: Carla Reitter, Dorothee Ott) erzählt alle Geschichten ungeschönt und ehrlich. Sie zeichnet dabei das große Bild einer Stadt zwischen Skyline und Bahnhofsviertel. Eine Serie über die Freuden und Schwierigkeiten des Ankommens und über die Schönheit und die Abgründe Frankfurts."Welcome to Frankfurt - Neu in der Stadt" anschauenDie vierteilige Doku-Serie von TimeLine Film und TV im Auftrag der Kulturunit des Hessischen Rundfunks steht ab Freitag, 24. April, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/MDQxNjAxNTAtMzZmYS00MTNhLWE4ZjItNjFmMjFlMTU1MDQy) bereit. Das hr-fernsehen sendet die Teile ab 26. April immer sonntags um 19 Uhr und ab 30. April immer donnerstags um 22 Uhr die Wiederholung.Akkreditierte Journalistinnen und Journalisten finden die Reihe bereits im ARD-Vorführraum (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse).Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentinJanina SchmidTel.: 069 155 4498E-Mail: janina.schmid@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6258662