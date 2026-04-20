44 Prozent der neuen Uploads bei Deezer stammen von KI. Doch nur maximal drei Prozent der Nutzer hören sie auch an. Das liegt daran, dass sich Deezer mit gezielten Maßnahmen gegen den AI-Slop wehrt. 44 Prozent aller neu hochgeladenen Musiktitel beim Musikstreaming-Dienst Deezer werden mittlerweile von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Paris mitteilte, erreichen die Plattform täglich rund 75.000 KI-generierte Tracks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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