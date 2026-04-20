Bielefeld/Hamburg/Gütersloh (ots) -Manche Lebensgeschichten lassen sich nicht trennen in privat und beruflich. Die von Prof. Dr. Ulrike Detmers und Albert Detmers gehört dazu. Sie ist Unternehmerin, Wissenschaftlerin, Vordenkerin für Gleichberechtigung. Er Kaufmann, Stratege, leise präzise. Zusammen stehen sie exemplarisch für eine Generation des deutschen Mittelstands, in der Partnerschaft nicht Nebensache, sondern Fundament war.Ihre gemeinsame Geschichte beginnt früh: Ulrike ist gerade einmal 16 Jahre alt, als sie Albert kennenlernt. Während eines Ferienjobs in der Bäckerei von Alberts Vater spart sie sich ihr erstes eigenes Kunstwerk zusammen, welches sie Albert schenkt. Ein Geschenk aus Liebe, das sinnbildlich für das werden sollte, was ihr Leben prägen würde: gegenseitige Wertschätzung, Partnerschaft, gemeinsames Gestalten und Kunst.Nach dem Studium und ersten beruflichen Stationen wagen Ulrike und Albert Detmers zusammen mit Alberts Bruder und dessen Ehefrau einen mutigen Schritt: Sie übernehmen das Traditionsunternehmen "Mestemacher - the lifestyle bakery" in Gütersloh - zu einer Zeit, in der viele Handwerks- und Lebensmittelbetriebe vor strukturellen Herausforderungen standen. Doch dieser Schritt wird der Beginn einer jahrzehntelangen, erfolgreichen Zusammenarbeit.Partnerschaft als unternehmerisches PrinzipIm Unternehmen ergänzen sich Ulrike und Albert perfekt: mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten, klaren Rollen und einem tiefen gegenseitigen Vertrauen. Über Jahrzehnte entwickelten sie, zusammen mit Alberts Bruder, das Unternehmen erfolgreich weiter und positionierten es als verlässliche Größe im deutschen Lebensmittelmarkt. Ein Unternehmerpaar des Mittelstands, verwurzelt im Handwerk, das zeigt: Gemeinsames Unternehmertum kann funktionieren - und tragen.Dabei verloren Ulrike und Albert Detmers nie das Gespür für das, was jenseits von Zahlen Bestand hat. Seit Jahrzehnten gehört ein gemeinsamer Spaziergang am Abend fest zu ihrem Alltag. Ein Ritual, das Gespräche ordnet, Entscheidungen einbettet und Nähe bewahrt. Auch privat ist ihr Leben von Kontinuität geprägt: sie sind stolz auf ihre zwei Kinder, hatten immer wieder einen Hund, der den Rhythmus des Alltags mitbestimmte. 2019, nach 44 Ehejahren, holten sie nach, was sie 1975 bewusst ausgelassen hatten: die kirchliche Trauung. Damals erschien sie ihnen "uncool". Heute war sie Ausdruck von Dankbarkeit und Rückblick.Übergang in einen neuen Lebensabschnitt2025 trafen sie eine bedeutende unternehmerische Entscheidung und verkauften ihre Mestemacher Anteile. Ein bewusster Schritt, kein Rückzug aus Enttäuschung, sondern ein geordneter Übergang zu einem Raum für einen neuen Lebensabschnitt. Der Blick zurück fällt ruhig aus: ein erfülltes Privatleben, ein außergewöhnlich erfolgreiches gemeinsames Berufsleben. Ein Beispiel dafür, wie unternehmerische Partnerschaft im Mittelstand funktionieren kann - über Jahrzehnte hinweg.Heute bestimmen Ruhe, Zeit und persönliche Interessen den Alltag der Detmers. Die Termine sind weniger, die Morgen länger. Zeit ist kein knappes Gut mehr, sondern ein Raum. Ulrike widmet sich ihrem sozialen Engagement als Mäzenin und fördert junge Sportlerinnen, Sportler sowie Künstlerinnen und Künstler. Albert Detmers genießt etwas, das als aktiver Unternehmer selten war: ausschlafen. Ein Vergnügen, das er schon früher in gemeinsamen Urlauben mit Humor verteidigte, indem er Ulrike augenzwinkernd eine "Challenge" vorschlug: "Wer zuerst aufsteht, hat verloren." Nicht selten entdeckte er Ulrike dennoch früh wach, mit ihrem Laptop unter der Bettdecke.Stil, Haltung und AlltagIn diesem neuen Alltag starten beide gern im Morgenmantel in den Tag. Besonders Albert hat seinen Cashmere-Morgenmantel ins Herz geschlossen: weich, luxuriös und trotzdem stattlich - so sehr, dass er ihn am liebsten auch außer Haus tragen würde. Auch Ulrike fühlt sich in ihrem Seidenmorgenmantel perfekt gekleidet. Stil war für sie immer Teil ihrer Haltung - "Kleider machen Leute" gehört zu ihrem Selbstverständnis. Im Morgenmantel aus Seide bleibt sie der Star des Hauses. "Das fühlt sich gut an", sagt Ulrike - und meint damit weit mehr als nur Mode.AusblickSo blicken Ulrike und Albert Detmers heute nicht nur zufrieden zurück, sondern auch gelassen nach vorn. Sie stehen für ein Modell, das im Mittelstand zunehmend selten wird - aber möchten motivieren: gemeinsames Unternehmertum als Lebensform. Ihr Beispiel zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und private Stabilität keine Gegensätze sein müssen - sondern sich gegenseitig bedingen können. Ein Lebenswerk, das weniger laut ist als viele andere, aber umso nachhaltiger.MyMorgenrock, gegründet 2024 von Cosima Holthausen, steht für eine neue Form des stilvollen Lebens zu Hause. Die Marke interpretiert hochwertige Loungewear zeitgemäß neu und macht den Morgenmantel zum Ausdruck moderner Eleganz, persönlicher Haltung und bewusstem Komfort im privaten Alltag.Im Zentrum der Idee steht ein neues Ritual des Tages: ankommen zu Hause - raus aus der Alltagskleidung, hinein in ein Kleidungsstück, das Entspannung, Stil und Souveränität vereint. MyMorgenrock schafft Looks für Zuhause, die ebenso komfortabel wie repräsentativ sind und dem privaten Raum neue Wertigkeit verleihen. Morgenmäntel, die sich sehen lassen können.Die Kollektion wird mit großer Liebe zum Detail von Cosima Holthausen entworfen. Besonderes Augenmerk gilt dem textilen Wohlgefühl auf der Haut. Edle Materialien, ausgewählte Stoffe und meisterhafte Verarbeitung sorgen für spürbaren Luxus sowie Langlebigkeit im Alltag. Made in Germany steht dabei für höchste Qualitätsansprüche, handwerkliche Präzision und verantwortungsvolle Produktion.MyMorgenrock ist mehr als Loungewear - es ist ein Lebensgefühl.Pressekontakt:Cosima Holthausen, Founder & Creative Director MyMorgenrockE-Mail: mail@mymorgenrock.deWebsite: www.mymorgenrock.comMobil: +49 1752443501Original-Content von: MyMorgenrock, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182386/6258669