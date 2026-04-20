Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklungen in Nahost sind für die Finanzmärkte entscheidend, so die Analysten der Helaba.Obwohl es noch keine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt und die Straße von Hormus weiterhin blockiert sei, habe sich das Marktsentiment verbessert. Dies berge ein gewisses Risiko, auch vor dem Hintergrund der Energiepreise, die trotz des jüngsten Rückgangs noch ein hohes Niveau aufweisen sowie eine erhöhte Volatilität. Dies dürfte in den konjunkturellen Stimmungsindikatoren zum Ausdruck kommen, die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstünden. Den Auftakt mache die ZEW-Umfrage am Dienstag. Hier liefere das sentix-Investorenvertrauen eine negative Indikation, das sich im April massiv abgeschwächt habe. Sowohl die Lagewerte als auch die Konjunkturerwartungen seien regelrecht eingebrochen - letzterer sei um 18,6 Punkte auf -16,8 gesunken und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024 gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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