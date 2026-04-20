Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war nach einem holprigen und von erneuten Sorgen geprägtem Start von einer zunehmend hoffnungsvollen Stimmung geprägt, der Krieg am Persischen Golf könne beendet werden, so die Analysten der Helaba.Insbesondere als am Freitag die Nachricht die Runde gemacht habe, die Hormus-Enge wäre passierbar, profitierten zum Wochenausklang vor allem die Aktienkurse und der Euro gegenüber dem US-Dollar. In dieser Phase hätten die Ölnotierungen ein neues Impulstief markieren können und die europäischen Zinserhöhungserwartungen hätten sich verringert, sodass der Rentenmarkt ebenfalls habe zulegen können. Da der Wochenauftakt datenseitig eher impulslos verlaufen dürfte, würden die Akteure nicht umhinkommen, den Nachrichten aus dem Nahen Osten hohe Aufmerksamkeit zu widmen. Schließlich sei nach dem Wochenende nicht klar, ob eine dauerhafte Lösung und eine Öffnung der Straße von Hormus erreicht werden könne. Die Euphorie vom Freitag sei verflogen und Unsicherheit und Ernüchterung dominierten erneut. ...

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