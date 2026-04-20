München (ots) -Spannender Pokalkrimi oder eine klare Sache? Vor den DFB-Pokal Halbfinals am kommenden Mittwoch und Donnerstag haben die deutschen Fußballfans beim Wetten eine eindeutige Meinung. Daten von Betano, der Premium-Sportwettenmarke von Kaizen Gaming, zeigen für die Partien Bayer Leverkusen gegen FC Bayern und SC Freiburg gegen VfB Stuttgart eine eindeutige Tendenz: Die überwältigende Mehrheit der Tipper rechnet mit einem Finaleinzug von Bayern und Stuttgart.Bayern gegen Leverkusen - Rekordmeister im FavoritencheckWenn am Mittwoch der amtierende Rekordmeister FC Bayern München beim Team von Kasper Hjulmand antritt, ist die Erwartungshaltung der Betano-Nutzer eindeutig: 98,6 % der platzierten Wetten sprechen für einen Einzug der Münchner ins Finale. Noch deutlicher wird das Bild beim Blick auf die gesetzten Einsätze: Der auf einen Bayern-Sieg entfallende Umsatz übersteigt den für einen Leverkusen-Sieg um das Zehnfache - ein starkes Signal des Vertrauens erfahrener Wetter in die Qualität der Mannschaft der Stunde von Trainer Vincent Kompany.Die Daten spiegeln dabei nicht nur Sympathie wider, sondern auch nüchterne Kalkulation: In der Kategorie "Doppelte Chance" sichern sich 96,1 % der Fans mit der Option "Sieg FC Bayern oder Unentschieden" ab - ein Zeichen dafür, dass die Heimspielstärke Leverkusens in der BayArena von den Wettenden durchaus respektiert wird.Auch beim Thema Tore haben die Betano-Nutzer eine klare Meinung: Eine Mehrheit der umsatzstärksten Tipper rechnet mit mehr als 3,5 Toren - angesichts der Offensivpower beider Mannschaften scheint ein Torfestival für die Fans das wahrscheinlichste Szenario.Freiburg gegen Stuttgart - das schwäbisch-badische PokalduellEinen Tag später, am Donnerstag, treffen mit dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart zwei Bundesliga-Kontrahenten aus dem Südwesten Deutschlands aufeinander - ein Derby mit Pokalfinale-Qualität. Doch trotz des brisanten Derby-Charakters zeigen die Betano-Daten auch hier ein einen klaren Favoriten: 95,3 % der Wetten entfallen auf einen Stuttgarter Sieg, während nur 0,4 % mit einem Sieg der Breisgauer rechnen.Beim erwarteten Spielverlauf tippen die Betano-Nutzer auf ein enges Match, rechnen aber dennoch mit Toren: Die häufigsten Wetten werden auf über 1,5 bzw. 2,5 Tore abgeschlossen.Pressekontakt:Burson GmbHLuca BroensDarmstädter Landstraße 11260598 Frankfurt am MainTel: +49 69 97362-64Original-Content von: Kaizen Betano, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153681/6258681