Alphabet forciert laut Medienberichten (The Information) die vertikale Integration seiner Hardware-Sparte. So soll die Google-Mutter eine tiefgreifende Partnerschaft mit Marvell Technology zur Entwicklung spezialisierter KI-Chips sondieren. Dieser Schritt soll die technologische Abhängigkeit von Nvidia und Broadcom signifikant reduzieren.



Im Fokus der Kooperation stehen zwei hochspezialisierte Halbleiterlösungen, die exakt auf die Architektur der Google Cloud zugeschnitten sind:



1. Memory Processing Units (MPU): Diese Chips optimieren die Datenbewegung zwischen Speicher und Prozessor. Da der Datentransfer in KI-Rechenzentren oft den limitierenden Faktor darstellt, verspricht diese Eigenentwicklung massive Effizienzgewinne.



2. Inference-fokussierte TPUs: Die eigentlichen Kosten entstehen im täglichen Betrieb, der sogenannten Inference. Ein dedizierter Chip für Suchanfragen und generative Dienste wird die operative Marge von Alphabet im Cloud-Sektor stützen.



Bisher galt Broadcom als unangreifbarer Partner für Googles TPU-Projekte. Die Einbindung von Marvell schafft für Alphabet Wettbewerb innerhalb der eigenen Lieferkette und bietet Marvell Zugang zu einem Marktsegment mit überdurchschnittlichen Bruttomargen.



Analysten taxieren die möglichen Zusatzbeiträge auf bis zu 1 Mrd. $ p.a. Damit würde Marvell seine Marktanteile bei Hyperscalern wie Amazon und Microsoft um einen entscheidenden Pfeiler ergänzen. Unser Depotwert tut das, was er soll - er steigt. Ca. 5 % fester in der Vorbörse.



Bernecker Redation ( www.bernecker.info )





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