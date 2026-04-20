Köln (ots) -In der ARD-Sendung "Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Philipp Amthor", die am Montag, den 20. April 2026 im Ersten um 22.50 Uhr ausgestrahlt wird, äußert sich der CDU-Politiker Amthor zu der Frage, ob er sich als Feminist sehe, zu seiner Beziehung zur Historikerin Carlotta Voß und gibt erstmals ausführlich Auskunft über Korruptionsvorwürfe gegen ihn.Korruptionsvorwürfe gegen Amthor: "Völlig falschen Kompass gehabt"Im Interview mit Feldenkirchen spricht Amthor erstmals ausführlich über seine Nebentätigkeit für das Start-up Augustus Intelligence. Den Lobby-Skandal machten 2020 Recherchen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" öffentlich. Der CDU-Politiker setzte sich u.a. beim damaligen Wirtschaftsminister Altmaier für das Start-up ein. Im TV-Gespräch äußert Amthor sich selbstkritisch: "Maßstab für einen Politiker ist nicht nur die Frage, was juristisch richtig ist. Sondern der Maßstab ist auch, was einer moralischen Bewertung standhält. Dort habe ich den völlig falschen Kompass gehabt.".Amthor bezeichnete sein Engagement für die Firma als "großen Fehler". "Das hätte ich rückblickend nicht machen sollen. Ich hätte den Brief [an Wirtschaftsminister Altmaier] nicht schreiben sollen, ich hätte auch die Nebentätigkeit nicht übernehmen sollen", sagt der CDU-Politiker.Aus dem Skandal habe er wichtige Lehren gezogen, erklärt Amthor. "Ich habe daraus gelernt, dass es schon beim ersten Anschein darum gehen muss, die Integrität der Abgeordneten als Abgeordnete als höchstes Gut voranzustellen, dass man eine größere Distanz auch wählen muss zu Nebentätigkeiten. Ich würde derartige Nebentätigkeiten nicht mehr übernehmen.", sagt Philipp Amthor im TV-Gespräch.Amthor: Jeder Mann sollte Feminist seinAuf die Frage von Feldenkirchen, ob Amthor Feminist sei, antwortet er: "Das sollte jeder Mann sein. Die Frage ist, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Wenn man sich dafür einsetzt, dass es eine gleichberechtigte Gesellschaft gibt, dann ist das etwas, das für Konservative genauso wichtig sein sollte."Die ARD-Sendung "Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Philipp Amthor" wird am Montag, den 20. April um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits ab 17:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6258706