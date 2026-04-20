LPKF-Aktionäre werden sich den April zweifellos fett im Kalender markieren. Der Kurs des Lasersystemherstellers ist derzeit der größte Highflyer auf dem deutschen Aktienmarkt. Seit Montagsbeginn hat sich der Kurs der LPKF-Aktie mehr als verdoppelt. Was steckt hinter dieser Kursexplosion und sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Die Zahlen geben das nicht her Die aktuelle Hausse der LPKF-Aktie ist umso erstaunlicher, da die zuletzt vom Technologieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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