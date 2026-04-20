München (ots) -Anlässlich des diesjährigen Girls' und Boys' Day am 23. April 2026 betonen die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm den Stellenwert einer frühzeitigen, praxisnahen Berufs- und Studienorientierung, um den Nachwuchs auf der Suche nach dem eigenen Karriereweg effektiv zu unterstützen. bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt erklärt: "Auch wenn die schwierige Wirtschaftslage momentan dämpfend auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wirkt, bleibt die Gewinnung von gut qualifizierten Beschäftigten für die Unternehmen im Freistaat weiterhin eine große Zukunftsaufgabe."Das Arbeitskräfteangebot in Bayern sinkt branchenübergreifend. Darum ist hält es die vbw für wichtig, Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, so früh wie möglich ihre eigenen beruflichen Interessen und Talente zu entdecken. "Gleichzeitig müssen wir sie darüber aufklären, wo der Arbeitsmarkt sie braucht - und veraltete Rollenklischees weiter aufbrechen, damit sie der individuell passenden Berufswahl nicht im Wege stehen. Der MINT-Bereich steht jungen Frauen genauso offen wie der soziale Beriech dem männlichen Nachwuchs. Insbesondere in der Pflege und Erziehung werden junge Nachwuchskräfte händeringend gesucht", erläutert Brossardt.Die Verbände bieten Jugendlichen eng verzahnt mit Schulen und Unternehmen zahlreiche Initiativen und Projekten zur Unterstützung bei der Berufs- und Studienorientierung. Mit "sprungbrett bayern" fördern sie die größte Praktikumsbörse im Freistaat. Jugendliche finden hier momentan fast 22.000 Praktikumsangebote aus allen möglichen Branchen. Speziell für die MINT-Förderung von Frauen haben bayme vbm gemeinsam mit der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie im Jahr 2013 die Initiative "Girls'Day Akademie" geschaffen. "Mit inzwischen 17 Girls'Day Akademien in Bayern ist sie ein Erfolgsmodell. An Realschulen und Gymnasien erleben je 15 Mädchen ab der siebten bis zur zehnten Klasse spannende Einblicke in technische Berufe und können ihre Talente direkt in den Unternehmen vor Ort erproben", führt Brossardt aus.Finden die Nachwuchstalente schließlich ihren Weg in die bayerische M+E Industrie, warten auf sie auch in den aktuellen Krisenzeiten stabile Karriereperspektiven. "Tatsache ist: Schließen Jugendliche eine Ausbildung in einem M+E Unternehmen im Freistaat erfolgreich ab, stehen die Chancen für eine Übernahme ausgezeichnet", betont Brossardt und ergänzt: "Im vergangenen Jahr haben die Unternehmen 89,2 Prozent der Azubis befristet oder unbefristet übernommen. Für 2026 verbessert sich die Übernahmequote noch einmal voraussichtlich auf knapp 93 Prozent. Die hohe Übernahmebereitschaft zeigt den Erfolg der Bemühungen der Betriebe, ihren Fachkräftenachwuchs langfristig an sich zu binden."Pressekontakt:Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370,E-Mail: stefanie.eizenberger@vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/6258772