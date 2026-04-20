© Foto: Sascha Lotz - picture alliance/dpaEli Lilly steht kurz vor einer Milliarden-Übernahme im Krebsmarkt. Eine neue Therapie könnte die Branche verändern und den Wettbewerb neu ordnen.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly steht kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Kelonia Therapeutics. Insider berichten dem Wall Street Journal, dass der Kaufpreis bei mehr als 2 Milliarden US-Dollar liegen könnte. Eine Einigung könnte bereits am Montag erfolgen, sofern die Gespräche nicht scheitern. Zusätzliche Zahlungen sind möglich, falls Kelonia bestimmte Entwicklungsziele erreicht. Beide Unternehmen äußerten sich bislang nicht offiziell. Angriff auf lukratives Marktsegment Mit der Übernahme würde Eli Lilly seine Position im boomenden …Den vollständigen Artikel lesen
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