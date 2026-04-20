Der Risikoberater und Versicherungsmakler Willis, ein Geschäftsbereich von WTW, beruft zum 01.05.2026 Hajo Müller als Head of Property Germany/Austria. Damit wird das Führungsteam erneut ausgebaut. Müller übernimmt die Gesamtverantwortung des Property-Bereichs. Zum 01.05.2026 startet Hajo Müller als Head of Property Germany/Austria bei Risikoberater und Versicherungsmakler Willis, ein Geschäftsbereich von WTW. Er soll damit gezielt sein Führungsteam stärken. Auf seinem neuen Posten wird Müller die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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