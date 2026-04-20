DJ CTS Eventim und Stage Entertainment verlängern Ticketing-Partnerschaft
DOW JONES--CTS Eventim und die niederländische Stage Entertainment haben eine langfristige Fortsetzung ihrer Partnerschaft im Bereich Retail-Ticketing beschlossen. Wie CTS Eventim mitteilte, wird das MDAX-Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft auch weiterhin über seine Plattformen Tickets für Stage-Entertainment-Musicalformate in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden verkaufen.
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April 20, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)
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