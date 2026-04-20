Prodalim, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Fruchtsäfte und Spezialzutaten, gab heute die Erweiterung seiner Solos-Servicezentren bekannt, verbunden mit der Inbetriebnahme eines neuen Standorts in Hopland, Kalifornien.

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Prodalim Expands Solos Technology Platform in the United States with New California Operations

Der neue Standort markiert einen wichtigen Meilenstein in der fortschreitenden Globalisierung von Solos, Prodalims patentierter Technologie für Aromarückgewinnung und Plattform für Getränkeinnovation, und positioniert Solos im Zentrum einer der weltweit bedeutendsten Weinbauregionen, wodurch die Zusammenarbeit mit führenden Getränkeherstellern gestärkt wird.

Diese Expansion folgt auf die kürzlich erfolgte Einweihung eines Solos-Servicezentrums in Spanien, sowie der Bekanntgabe von weiteren Kooperationen in Deutschland und der Schweiz und stärkt die globale Plattform von Solos weiter.

Kalifornien macht mit einer Jahresproduktion von rund 2,5 Milliarden Litern mehr als 80 der US-Weinproduktion aus und ist damit ein globaler Knotenpunkt für Weinproduktion und Getränkeinnovation.

Die Anlage in Hopland verfügt über eine anfängliche Verarbeitungskapazität von rund 15 Millionen Litern pro Jahr, mit Expansionspotenzial in naher Zukunft.

Mit dieser Erweiterung betreibt Prodalim nun vier Standorte in den Vereinigten Staaten, darunter den Hauptsitz und das Zentrum für saftbasierte Lösungen in Winter Garden, Florida, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, sowie Lagerkapazitäten in Port Elizabeth, New Jersey, und South Gate, Kalifornien.

Über die Solos-Plattform wendet Prodalim innovativste Technologien an, um natürliche Aromastoffe aus fermentierten Getränken zurückzugewinnen, wodurch Hersteller die Authentizität verbessern und die sensorische Qualität in sich weiterentwickelnden Getränkekategorien bewahren können.

Die neuen Standorte unterstützen die Zusammenarbeit mit Herstellern im gesamten Ökosystem Nordkaliforniens, darunter Rack Riddle Holdings, LLC, der größte Hersteller von maßgeschneiderten Schaumweinen in den Vereinigten Staaten.

Im Rahmen seiner jüngsten Umstrukturierung hat Prodalim seine Geschäftsbereiche in drei zweckorientierte Divisionen neu organisiert:

Juice Solutions eine Komplettlösung für Saftproduzenten, die Beschaffung, Logistik, Rezepturentwicklung und Mischung abdeckt

Specialty Ingredients Solutions - liefert Geschmacks- und funktionelle Inhaltsstoffe wie FTNF, Aromen, ätherische Öle, Zitrusfasern und natürliche Farbstoffe, unterstützt durch eine hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung

SOLOS eine Plattform zur Herstellung hochwertiger Produkte aus alkoholischen Getränken für das schnell wachsende NoLo-Segment

Alle Geschäftsbereiche werden durch die vertikal integrierte, regenerative Lieferkette von Prodalim unterstützt, die auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basiert und es Kunden ermöglicht, Innovationen zu entwickeln, bei denen Nachhaltigkeit und Leistung im Mittelpunkt stehen.

Über Prodalim

Prodalim ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Fruchtsäfte und Spezialzutaten, der die Essenz der Natur nutzt, um gesündere Produkte zu entwickeln. Mit seiner "Plant-to-People"-Lieferkette und seiner globalen Präsenz entwickelt das Unternehmen nachhaltige, innovative Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

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