© Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Thomas Hess - OpenAINigerias Airlines wollten den Flugbetrieb stoppen - doch in letzter Minute griff die Regierung ein. Jetzt entscheidet ein Krisentreffen über alles.Nigerianische Fluggesellschaften haben die geplante landesweite Einstellung des Flugbetriebs aufgrund der horrenden Treibstoffpreise vorläufig ausgesetzt, wie Reuters berichtet und wie die Fluggesellschaften am Wochenende mitteilten. Die Regierung hatte darum gebeten, die Maßnahme bis zu den Gesprächen am 22. April in Abuja zu stoppen. Dies wurde vom nigerianischen Luftfahrtminister Festus Keyamo mit Regulierungsbehörden und Branchenvertretern angesetzt, um eine "schnelle und nachhaltige Lösung" für die Krise um die massiv gestiegenen …Den vollständigen Artikel lesen
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