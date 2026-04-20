Mainz (ots) -
Woche 20/26
Montag, 11.05.
Bitte Programmänderung beachten:
6.00 Terra X History
Speis und Trank in Ost und West
Deutschland 2023
"ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 15.05.
Bitte Programmänderungen beachten:
12.45 Bedrohter Amazonas - Warum die grüne Lunge stirbt
Brasilien 2025
"Leschs Kosmos: Der Schatz in der Mülltonne - Das Recycling-Versprechen" entfällt "Leschs Kosmos: Sackgasse Beton - Die Suche nach Alternativen" um 13.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
C. Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6258866
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Brasilien 2025
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C. Autschbach
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