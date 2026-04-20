Berlin (ots) -Ab morgen kommt die deutsche und europäische Biotech-Branche für zwei Tage in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig zusammen. Rund 1000 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Administration und Medien werden zu den "German Biotech Days" erwartet. Die Veranstaltung bietet ein umfangreiches Programm, das die ganze Bandbreite der Anwendungen der Biotechnologie abbildet und die Rahmenbedingungen für den internationalen Erfolg der hiesigen Biotech-Branche diskutiert. Die Biotechnologie ist eine der sechs Schüsseltechnologien der Hightech Agenda Deutschland der Bundesregierung und ist zentral für Innovationen in Medizin, Landwirtschaft und Ernährung sowie industrieller Produktion.Bundesforschungsministerin Dorothee Bär, die im Eröffnungsplenum der German Biotech Days spricht, sagt: "Deutschland zählt in der Biotechnologieforschung zur Weltspitze. Dieses Potential müssen wir nutzen und in Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung überführen. Die Biotechnologie gehört deshalb zu den sechs Schlüsseltechnologien der Hightech Agenda Deutschland mit der wir die technologische Souveränität und den wirtschaftlichen Erfolg des Landes stärken wollen. Biotechnologie ist einer unserer Innovationsmotoren. Mein Ziel ist es, Deutschland zum innovativsten Standort für Biotechnologie auszubauen damit Krankheiten besser behandelt, Medikamente schneller entwickelt werden und unsere Landwirtschaft uns auch im Klimawandel gut versorgen kann. Die German Biotech Days sind dabei ein bedeutendes Forum zur Vernetzung von Forschung, Wirtschaft und Politik."Neben der Bundesforschungsministerin Dorothee Bär freuen sich die Veranstalter auf die Staatssekretärin für das Bundeswirtschaftsministerium, Gitta Connemann, den sächsischen Staatsminister für Wirtschaft, Dirk Panter, den Bürgermeister und Beigeordneten für Wirtschaft der Stadt Leipzig, Clemens Schülke, sowie die Rheinland-Pfälzische Staatssekretärin für das Wissenschaftsministerium, Nicole Steingaß.Die 16. German Biotech Days finden am 21. und 22. April 2026 in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland e. V. und dem Arbeitskreis der Bioregionen. Regionaler Gastgeber ist der biosaxony e. V., Partnerregion ist InfectoGnostics Forschungscampus Jena.Die Veranstaltung wird vom Palladium-Sponsor Roche und von folgenden Platinsponsoren unterstützt: Boehringer Ingelheim, EBD Group, EY, IDT Biologika, ITM Isotope Technologies, Miltenyi Biotec, Mittelstand Global/Exportinitiative Gesundheitswirtschaft, QIAGEN, Technologieland Hessen und Thermo Fisher Scientific.Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: www.german-biotech.dayEine Registrierung ist auch vor Ort möglich.Download:Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html zur Verfügung.Über BIO Deutschland:Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen. Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist eine starke Gemeinschaft. Sie setzt auf Vielfalt, Offenheit und Chancengleichheit und bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Roland Sackers ist Vorstandsvorsitzender des BIO Deutschland.Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.orgFördermitglieder des BIO Deutschland und Branchenpartner sind:AGC Biologics, AVIA, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim, BüchnerBarella, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, EY, Evotec, IDT Biologika, ITM Isotope Technologies Munich, KPMG, Miltenyi Biotec, Novartis, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, Thermo Fisher Scientific, Tubulis, Vertex Pharmaceuticals, ZETA.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74178/6258859