Düsseldorf/Landkreis Alzey-Worms (ots) -Wenn aus Nachbarschaft plötzlich das ganz große Glück wird, ist das Team der Postcode Lotterie oft nicht weit. Im Gepäck an diesem Wochenende: der April-Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. So freuten sich bei einem großen Nachbarschaftsfest 308 Gewinner*innen aus dem Landkreis Alzey-Worms zusammen über ihre unerwarteten Gewinne. Fünf Nachbar*innen erlebten dabei einen ganz besonderen Glücksmoment. Sie teilen sich dank ihres gezogenen Postcodes 55232 CB eine Million Euro und bekamen ihre großen Schecks von den Lotterie-Botschaftern Katarina Witt und Peter Maffay persönlich überreicht. Und auch der gute Zweck gewann wieder mit: Der in Mainz ansässige Verein Sichtwaisen sowie VITA e.V. Assistenzhunde aus Hümmerich freuten sich jeweils über eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro.Genau deshalb machte sich das Team der Postcode Lotterie an diesem Samstag auf den Weg nach Rheinland-Pfalz, genauer in den Landkreis Alzey-Worms, um die Glückspilze zu überraschen, die sich über den April-Monatsgewinn freuen durften. Besonderen Grund zur Freude hatten dabei fünf Nachbar*innen, deren Postcode 55232 CB gezogen wurde: Dank ihrer insgesamt sieben Lose erhielten sie 142.857 Euro pro Los. Einer von ihnen Glückspilz Bernhard*: "Eigentlich wollte ich mein Los kündigen - aber man tut damit ja auch was Gutes", erzählt Bernhard, als er seinen goldenen Scheck in den Händen hält. Jetzt sollte sich das Gute tun für Bernhard auszahlen. "Ich habe vielleicht mit 10.000 Euro gerechnet - aber das übertrifft jetzt alles. Das ist ja ein bisschen mehr", sagt Bernhard augenzwinkernd.Zusammen mit den Gewinner*innen im Postcode jubelten 303 weitere glückliche Gewinner*innen in der Postleitzahl 55232. Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 442 Losen 2.262 Euro pro Los entspricht.Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 201 Gewinner*innen haben ein Los, 68 freuen sich über 4.524 Euro und 31 erhalten sogar 6.786 Euro. Bei einem großen Nachbarschaftsfest an der Raumühle in Alzey feierten alle ausgelassen ihre Gewinne - an einer langen Tafel, zusammen mit Angehörigen, Freunden, den Lotterie-Botschaftern Katarina Witt und Peter Maffay, und den gemeinnützigen Organisationen aus der Region, die dank ihrer Lose gefördert werden konnten."Es ist immer wieder etwas Besonderes, die Gewinnerinnen und Gewinner persönlich kennenzulernen und diesen Glücksmoment mit ihnen zu teilen", sagt Katarina Witt mit einem Lächeln. "Zu sehen, wie aus anfänglicher Nervosität dann durch die Schecküberraschung echte Freude und Zuversicht entsteht,berührt mich jedes Mal aufs Neue. Diese Augenblicke bleiben lange in Erinnerung.""Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinner*innen jubelten an diesem Tag über ihren plötzlichen Gewinn. Getreu dem Motto der gemeinnützigen Soziallotterie "Zusammen gewinnen. Zusammen helfen." freuten sich an diesem Samstag auch zwei Organisationen über eine finanzielle Förderung ihrer wichtigen Arbeit. Der in Mainz ansässige Verein Sichtwaisenwurde im Rahmen des Gewinnerfests von Lotterie-Botschafter Peter Maffay mit einem Scheck in Höhe von 100.000 Euro überrascht. Der anerkannter Jugendhilfeverein widmet sich der Prävention von Drogenkonsum, Gewalt und Kriminalität im gesamten deutschsprachigen Raum. Im Rahmen vielfältiger Beratungs- und Betreuungsangebote richtet sich ihre Arbeit dabei insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren sowie an deren Bezugspersonen."Hinter jedem Los der Postcode Lotterie stehen Menschen, die mit ihrem Beitrag helfen, inspirierende und wichtige Projekte zu ermöglichen, die für unser Miteinander so wichtig sind", erklärt Botschafter Peter Maffay. "Denn Engagement, ob groß oder klein, ist eine entscheidende Grundlage für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt."Auch VITA e.V. Assistenzhunde wurde von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt mit einem Scheck in Höhe von 100.000 Euro überrascht. Der Verein unterstützt seit 25 Jahren Menschen mit körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen, indem er unabhängig von ihrer finanziellen Situation Assistenzhunde ausbildet und ihnen Freunde fürs Leben an die Seite stellt. Insgesamt konnten dank der Teilnehmer*innen der Postcode Lotterie bereits über 295 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen in Rheinland-Pfalz mit mehr als 17 Millionen Euro gefördert werden.Neuer Markenauftritt für eine starke Mission"Gemeinschaft und nachhaltige Wirkung gehören bei der Postcode Lotterie untrennbar zusammen. Deshalb stehen im Zentrum unseres neuen Logos zwei Formen - sie symbolisieren 'People' und 'Planet' und bringen diese Wirkung deutlich zum Ausdruck", so Dominik Krzysztofek, Geschäftsführer der Postcode Lotterie. "Diese Weiterentwicklung unserer Marke möchten wir mit unseren Teilnehmer*innen feiern: Im Mai gibt es deshalb doppelte Gewinne und doppelte Gewinnchancen."Was ist der Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Dafür wird ein Postcode gezogen: Dieser besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die unmittelbare Nachbarschaft, z.B. 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen eine Million Euro. Noch einmal eine Million Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.Rheinland-Pfalz zum vierten Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Postcode Lotterie in Rheinland-Pfalz konnten sich bereits über drei große Gewinne freuen: Zuletzt jubelten im Dezember 2024 im Rahmen einer Sonderverlosung 298 Gewinner*innen in Neustadt an der Weinstraße über insgesamt zwei Millionen Euro. Lotterie-Botschafter Peter Maffay ließ es sich nicht nehmen, auch dort die Glückspilze persönlich zu überraschen.Über die Postcode LotterieDie Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mindestens 30 Prozent der Einnahmen fließen in soziale und grüne Projekte. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 7.500 Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz vonSabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien: soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig fördern.*Der Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinnerinnen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Pressekontakt:Ann-Katrin Herke / Miriam PieperMartin-Luther-Platz 28, 40212 DüsseldorfTelefon: +49 152 28276029 / +49 173 3032763E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6258849