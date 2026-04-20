Unter dem Namen Vuebuds haben Forschende bestehende Noise-Cancelling-Earbuds von Sony um winzige Kameras ergänzt, die es bei Erkennung von Objekten sogar mit Smart Glasses von Meta aufnehmen können. Brillen mit integrierten Kameras? Damit lockt man fast 15 Jahre nach Google Glass und in Zeiten von Ray-Ban Meta Glasses keinen Early Adopter mehr hinter der volldigitalisierten Saftpresse hervor. Aber was ist mit Earbuds, in denen Kameras stecken? Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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