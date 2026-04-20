Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 20.04.26 | Überblick für KW 17

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 47.656 Punkten und notierte damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Im Wochenverlauf zeigte sich der Index zunächst stabil mit einer ausgeprägten Seitwärtsphase, bevor am Freitag eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte.

Im Zuge dieser Bewegung konnte der Dow Jones aktuell ein Wochenhoch bei 49.763 Punkten markieren. Zum Wochenschluss fiel der Index leicht zurück und beendete den Handel bei 49.480 Punkten.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

Auffällig war:

Starker Wochengewinn im vierstelligen Bereich

Größte Wochenrange im bisherigen Jahresverlauf

Vier von fünf Handelstagen mit positiven Schlusskursen

Zum Start in die neue Handelswoche zeigte sich der Dow Jones aktuell schwächer und eröffnete mit einem GAP unterhalb von 49.200 Punkten.

?? Drei Key Takeaways - Dow Jones aktuell

Der Dow Jones aktuell bleibt technisch stabil, solange er sich über der SMA50 hält, mit weiterem Potenzial in Richtung Allzeithoch.

Kurzfristig überwiegt jedoch das Risiko einer Korrektur, da das bärische Szenario mit 60 - höher gewichtet ist.

Entscheidende Marken für die Dow Jones Prognose sind 49.148 Punkte auf der Oberseite und 48.800 Punkte als zentrale Unterstützung.

Dow Jones aktuell - Technische Analyse

Tageschart (Daily)

Das übergeordnete Bild bleibt konstruktiv:

Der Dow Jones konnte sich über der SMA50 (47.671 Punkte) etablieren

Solange der Index darüber schließt, bleibt der Aufwärtstrend intakt

Nächstes Ziel auf der Oberseite ist das Allzeithoch

Darüber rückt die Marke von 51.000 Punkten in den Fokus...

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