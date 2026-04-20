Nasdaq Prognose & Analyse für den 20.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 26.336 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag leicht erholen. Die Kerzenkörper hatten aber alle einen überschaubaren Charakter. Am Nachmittag zogen die Notierungen spürbar an. Es kamen neue Käufer in den Markt, die den Nasdaq bis zum Abend bis an die 26.750 Punkte geschoben haben. Im weiteren Handelsverlauf ging es bis zum Handelsschluss wieder etwas abwärts. Im Rahmen des Frühhandels setzte der Index mit einem GAP down unter die 26.550 Punkte-Marke zurück.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Trend bleibt übergeordnet bullisch Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart ist der Aufwärtstrend intakt, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Neue Hochs bleiben damit möglich.

Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart ist der Aufwärtstrend intakt, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Neue Hochs bleiben damit möglich. SMA20 als zentrale Schlüsselmarke Die Marke um 26.300-26.500 Punkte entscheidet kurzfristig über die Richtung - Stabilisierung darüber spricht für steigende Kurse, ein Bruch erhöht das Korrekturrisiko.

Die Marke um 26.300-26.500 Punkte entscheidet kurzfristig über die Richtung - Stabilisierung darüber spricht für steigende Kurse, ein Bruch erhöht das Korrekturrisiko. Kurzfristig erhöhte Abwärtswahrscheinlichkeit Trotz bullischem Gesamtbild liegt die Wahrscheinlichkeit für ein schwächeres Szenario aktuell bei 60 - mit Fokus auf mögliche Rücksetzer in Richtung SMA50.

Der Nasdaq startete am Freitag bei 26.336 Punkten und zeigte zunächst eine moderate Erholung mit kleinen Kerzenkörpern - ein Zeichen für zurückhaltende Marktteilnehmer. Am Nachmittag setzte jedoch eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, getragen von neuen Käufern.

Im Zuge dieser Bewegung wurde ein neues Allzeithoch bei 26.753 Punkten erreicht. Zum Handelsschluss kam es jedoch zu leichten Gewinnmitnahmen.

Im Frühhandel zum Wochenstart notiert der Nasdaq mit einem Gap unterhalb der Marke von 26.550 Punkten.

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart zeigt sich weiterhin ein technisch konstruktives Bild:

Der Nasdaq konnte sich am Freitag stabil über der SMA20 (26.576 Punkte) halten

Aktuell testet der Index diese Durchschnittslinie erneut...

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