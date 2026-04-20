© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIWenige Minuten später wurde die wichtige Handelsroute wieder geöffnet, Brent-Rohöl fiel daraufhin um bis zu 11 Prozent. Der perfekt getimte Mega-Trade schürt neue Sorgen um Insiderwissen und Marktmanipulation.Eine spektakulär getimte Öl-Wette kurz vor der Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgt für neue Zweifel an der Integrität der Finanzmärkte. Nur rund 20 Minuten bevor Irans Außenminister die Passage für Handelsschiffe freigab, setzten Investoren laut Marktdaten rund 760 Millionen US-Dollar auf fallende Ölpreise. Wenige Minuten nach der Ankündigung brach der Preis für Brent-Rohöl um bis zu elf Prozent ein - die Wette ging damit auf. Der Vorgang reiht sich in eine Serie auffällig …Den vollständigen Artikel lesen
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