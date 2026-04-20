Die Eduard Österreicher GmbH schließt sich blau direkt an. Das bayerische Maklerhaus hat sich im Rahmen der Nachfolgeplanung für den Technologieanbieter aus Lübeck entschieden. Der Geschäftsführer verantwortet weiterhin das operative Geschäft. Sein Unternehmen betreut u. a. landwirtschaftliche Betriebe. Im Rahmen der Ruhestandsplanung hat sich die Eduard Österreicher GmbH für eine Nachfolgelösung mit blau direkt entschieden. Der Geschäftsführer des Maklerhauses, Eduard Österreicher, bleibt weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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