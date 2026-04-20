So wie BMW dem neuen iX3 inzwischen den i3 als Limousine zur Seite gestellt hat, legt auch Mercedes-Benz nach und stellt nach dem SUV-Modell GLC jetzt die elektrische C-Klasse mit nahezu gleicher Technik vor. Was ein Bruch mit früheren Traditionen ist, soll Mercedes im Wettbewerb mit den deutschen Premium-Marken und der aufstrebenden Konkurrenz aus Fernost besser aufstellen. Limousinen waren über Jahrzehnte die wichtigsten Modelle der deutschen Premium-Marken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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