© Foto: RS/MPI - www.capitalpictures.comTrump will Forschung und Zugang zu psychedelischen Therapien beschleunigen. Für Patienten könnte das neue Hoffnung bedeuten und für Biotech-Aktien der Startschuss zu einer neuen Spekulationswelle.US-Präsident Donald Trump hat am Samstag ein Dekret unterzeichnet, das den Zugang zu Forschung und Behandlungen mit psychedelischen Substanzen deutlich beschleunigen soll. Nach Angaben von Seeking Alpha könnte der Schritt Patienten den Zugang zu Wirkstoffen wie Psilocybin, Ibogain, Lysergsäurediethylamid und 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin erleichtern. Im Fokus stehen vor allem neue Therapieansätze gegen Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen und Suchterkrankungen. …Den vollständigen Artikel lesen
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