Mitteilung der Formycon AG:
Formycon lädt zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 ein und gibt Teilnahme an internationalen Investorenkonferenzen im 2. Quartal 2026 bekannt
Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") plant die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 am 22. April 2026 zu veröffentlichen. Der Vorstand wird die Entwicklung des Unternehmens sowie die wichtigsten Finanzkennzahlen erörtern und einen Ausblick auf das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH