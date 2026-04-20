Das österreichische Bauunternehmen Porr ist mit seiner Expertise ein gefragter Baupartner in der Dachregion sowie Osteuropa. Ich hatte die Gelegenheit, auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart am Stand Dr. Reuter mit der Unternehmensvertreterin Frau Galuska ein Interview zu führen. Was ist das Besondere an der Porr-Aktie und wie sind die weiteren Aussichten? Solide Geschäftszahlen abgeliefert Frau Galuska verwies darauf, dass das abgelaufene Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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